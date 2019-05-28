شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يحاول الإسراع بتجديد عقد ليروي ساني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلّع فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الى تمديد عقد جناحه الألماني ليروي ساني، بعد أن كشف بايرن ميونيخ بطل البوندسليغا صراحة عن رغبته الشديدة في ضم اللاعب الشاب.
وذكرت صحيفة «مانشستر إيفينينغ نيوز»، أمس، أن مانشستر سيتي يتطلع للقاء وكيل أعمال ساني قريباً للحديث عن تمديد العقد.
ويمتد عقد ساني مع مانشستر سيتي حتى عام 2021.
وانضم ساني (23 عاماً) إلى سيتي في 2016 قادماً من صفوف نادي شالكه الألماني، وتردد أن اللاعب رفض أكثر من عرض من جانب فريقه الإنجليزي لتجديد تعاقده معه.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مانشستر سيتي يحاول الإسراع بتجديد عقد ليروي ساني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.