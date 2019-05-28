الامارات | رونالدو يخسر لقب الهداف للموسم الرابع على التوالي

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يخسر لقب الهداف للموسم الرابع على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أن تكون مهاجماً، وأحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، ثم تخفق في حصد لقب هداف مسابقة الدوري التي تلعب فيها فهذا شيء يصعب تقبله، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بلاعب بحجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأخفق رونالدو، للموسم الرابع على التوالي، في التتويج بلقب هداف بطولة الدوري، ما يعد عثرة جديدة في طريق اللاعب الكبير، الذي أصبح أول لاعب يفوز بلقب الدوري، وجائزة لاعب العام، في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا.

وأشارت صحيفة «أس» الإسبانية إلى أن رونالدو (34 عاماً)، تمكن من الفوز بأول ألقابه في الدوري الإيطالي، لكنه لم يتمكن من إنهاء الموسم متوجاً بلقب هداف المسابقة.

كما أنه ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية، ولم يحقق أيضاً فيها لقب الهداف.

وحل رونالدو في المركز الرابع بقائمة هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2018 - 2019، برصيد 21 هدفاً، وبفارق خمسة أهداف عن المتصدر فابيو كوالياريلا (36 عاماً) 26 هدفاً.

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وتعتبر الحصيلة التهديفية لرونالدو هذا الموسم مع يوفنتوس هي الأقل، عبر مسيرته في الدوريات الأوروبية، منذ أن رحل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

لكن يجب أن نأخذ في الحسبان أنه غاب لبعض الفترات عن مباريات الدوري الإيطالي، بعد تعرضه لإصابة مع المنتخب البرتغالي، وذلك قبل انطلاق منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن أهداف رونالدو مع ريال مدريد، ناديه السابق، في الدوري الإسباني لم تقل في أي مرة عن 25 هدفاً، وكان ذلك أسوأ معدل تهديفي له حققه في موسم 2016-2017.

وتوج رونالدو للمرة الأخيرة بلقب هداف الدوري، في موسم 2013-2014 مع ريال مدريد، عندما سجل في ذلك الموسم ما يزيد على ضعف ما سجله في الموسم المنقضي مع يوفنتوس، حيث وصل إلى 48 هدفاً.

ويعتبر هذا الرقم هو الأفضل في تاريخ الدوري الإسباني، بعد الرقم القياسي المسجل باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الذي سجل 50 هدفاً في موسم 2011 - 2012.

وفي المواسم التالية، أخفق رونالدو مراراً وتكراراً في التتويج بلقب هداف الدوري الإسباني، لحساب لويس سواريز في موسم 2015 - 2016، وميسي في موسمي 2016 - 2017، و2017-2018.