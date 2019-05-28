الامارات | 6 فصول تُدخل اتحاد ألعاب القوى «النفق المظلم»

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فصول تُدخل اتحاد ألعاب القوى «النفق المظلم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت أزمة اتحاد ألعاب القوى فصولها بعد البيان الحاد الذي أصدره خمسة من أعضاء المجلس الذين تم حلهم بقرار من اللجنة الاولمبية، واعتبروا فيه قرار الحل غير «قانوني»، فيما التزم رئيس مجلس الادارة السابق وعضو اللجنة المكلفة بتسيير أمور الاتحاد، المستشار أحمد الكمالي، الصمت إزاء المشكلات والأزمات التي طلت برأسها على «أم الألعاب» في الآونة الأخيرة.

ولم يُعرف ما إذا كانت فصول القضية ستمتد لأبعاد أخرى في الأيام المقبلة أم ستكتفى عند هذا الحد، بعد أن ترددت أنباء عن رغبة بعض الأعضاء الذين تم إقالتهم في تصعيد القضية لما أهو أبعد من ذلك دون أن يتم تحديد الجهات التي سيتم التصعيد إليها.

وتُسلط «الإمارات اليوم» الضوء على قضية اتحاد ألعاب القوى في ست محطات أساسية، منذ أن بدأت قبل شهر تقريباً وصولاً لبيان الاعتراض الأخير من جانب أعضاء الاتــــــحاد المستبعدين.

1- استقالة الكمالي ونائبه

بادر أحمد الكمالي ونائبه ناصر المعمري بتقديم استقالتيهما من منصبيهما للجنة الأولمبية، التي قررت تشكيل لجنة برئاسة العميد صالح محمد بن عاشور، للنظر في الشكاوى المتعددة التي وصلت من أعضاء مجلس الإدارة، إذ أقرت لجنة التحقيق بأن هناك تصرفات سلبية صدرت من بعض الأعضاء، (دون تسميتهم)، وصفتها بأنها تسيء إلى رياضة دولة الإمارات، وفي ضوء هذا التقرير أقر المكتب التنفيذي بقبول استقالة الكمالي والمعمري، وحل مجلس إدارة الاتحاد.

2- تشكيل لجنة مؤقتة

عينت اللجنة الأولمبية لجنة مؤقتة برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان، وعضوية صالح محمد بن عاشور، وأحمد الكمالي، وسحر العوبد، والدكتور يوسف المرزوقي، لتسيير شؤون الاتحاد، والدعوة لجمعية عمومية طارئة للاتحاد يوم 13 يونيو المقبل، وإجراء انتخابات جديدة للاتحاد في شهر أكتوبر المقبل، مع منع أعضاء اللجنة المؤقتة من الترشح لعضوية أي من مناصب المجلس الجديد.

3- غلق مقر الاتحاد

تحدى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المقال قرارات اللجنة الأولمبية، وعقدوا اجتماعهم الشهري المُحدد له السبت الماضي، بداعي أنه لم يصلهم أي مكاتبات رسمية من اللجنة الاولمبية بالحل، بيد أنهم فوجئوا بأن مقر الاتحاد تم إغلاقه ووضعت على بابه لافتة «مُغلق لإجراء الصيانة»، ما دفعهم لعقد الاجتماع في مكان آخر بحضور راشد الجربي، وسحر العوبد، وعلي النيادي، وصالح محمد حسن، وعلي بن زايد، وناقشوا في الاجتماع العديد من القرارات.

4- بيان الأعضاء

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أصدر خمسة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بياناً مشتركاً اتهموا فيه لجنة التحقيق التابعة للجنة الأولمبية بأنها افتقدت الحيادية والعدالة في التوصيات التي انتهت إليها، واتهموا قراراتها بأنه شابها المصلحة، مستندين في ذلك إلى تعيين العميد صالح محمد بن عاشور الذي كان يتولى رئاسة لجنة التحقيق، ضمن تشكيلة عضوية لجنة تسيير شؤون اتحاد ألعاب القوى.

5- قانونية الانتخابات

شكك أعضاء في اتحاد ألعاب القوى المُقالين في قانونية اجراء انتخابات الاتحاد في شهر أكتوبر المقبل، مؤكدين على أن قرار اللجنة الأولمبية لم يحدد ما اذا كانت مدة الانتخابات ستكون عاماً واحداً فقط حتى موعد إجراء انتخابات الاتحاد الرياضية عقب أولمبياد طوكيو 2020، أم ستستمر دورة الاتحاد أربع سنوات، معتبرين أن القرار في كلتا الحالتين غير قانوني لأنه يُخالف لوائح الهيئة العامة للرياضة، الجهة المعنية بانتخابات الاتحادات الرياضية كافة.

6- صمت المستشار

رفض رئيس مجلس الإدارة السابق عضو اللجنة المكلفة بتسيير أمور الاتحاد، المستشار أحمد الكمالي، التعليق من قريب أو بعيد على قرار استقالته، ولا الاتهامات التي طالته بأنه تعمد غلق أبواب الاتحاد ضد أعضاء المجلس، مكتفياً بقوله: «الفترة المقبلة بحاجة للعمل وليس للكلام».

وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية قد أعلن الأسبوع الماضي عن قبول استقالة المستشار أحمد الكمالي ونائبه ناصر المعمري.

- بدأت القضية قبل

شهر، وانتهت

ببيان اعتراض من جانب

الأعضاء المستبعدين.