الامارات | مرتضى طالب لاعبي الزمالك بعدم الاستماع للمدرب بين الشوطين

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى طالب لاعبي الزمالك بعدم الاستماع للمدرب بين الشوطين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أنه لم يعتذر لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، قبل مباراة فريقه مع نهضة بركان، في نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية أول من أمس: «لم أعتذر لأحمد أحمد». وأضاف: «نزلت إلى غرفة خلع ملابس اللاعبين بين شوطي اللقاء، وطالبتهم بعدم الاستماع إلى السويسري كريستيان جروس».

وأوضح «جروس خلاص قصته النهاردة انتهت مع الزمالك، أنا نزلت للاعيبة بين الشوطين وقولتلهم ملكوش دعوة بيه».

وكان الزمالك قد توج بكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية الإفريقية) للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 5-3 بركلات الترجيح على ضيفه نهضة بركان المغربي، أول من أمس، في إياب نهائي المسابقة القارية على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية.

من جهته، أعرب جروس عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وتحقيق أول لقب قاري له، مع القلعة البيضاء.

وقال في تصريحات صحافية، في أعقاب المباراة، إن «الفريق سيحتفل اليوم فقط باللقب الإفريقي، ومن الغد سيجري الاستعداد بكل جدية لبطولة الدوري المصري لكرة القدم».

ووجه جروس الشكر لمجلس إدارة الزمالك على دعمه ومساندته، خصوصاً رئيس النادي مرتضى منصور، والمشرف العام على قطاع الكرة، أمير مرتضى منصور.

بدوره، أكد أمير مرتضى منصور أن لاعبي الفريق كان لديهم إصرار على التتويج بالبطولة، وتخطي كل الصعوبات والتحديات طوال مشوار البطولة منذ بدايتها للمباراة النهائية.

وقال إنه كانت لديه ثقة بلاعبي الزمالك، في التتويج بلقب الكونفدرالية، حتى بعد خروج الشوط الأول بالتعادل السلبي، مشيراً إلى عدم تقصير أي لاعب بالفريق طوال اللقاء.

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وأضاف أمير مرتضى أن الفريق حقق بطولة في غاية الأهمية، وستكون بمثابة دافع قوي للاعبين خلال المرحلة المقبلة، لحصد المزيد من الألقاب والبطولات المحلية والإفريقية.

أما المدرب المساعد للفريق أمير عزمي، فأعرب عن سعادته بالتتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال في تصريحات تلفزيونية: «كان الموسم صعباً بكل المقاييس، وتعرضنا للهجوم وواجهتنا صعوبات، لكننا نجحنا في النهاية بحصد البطولة ولقب الكونفدرالية»، مضيفاً أن «لقب الكونفدرالية كان مهماً للغاية على كل المستويات، وترجمة للأداء المميز لنا طوال الموسم».

وبات الزمالك ثاني الفرق المصرية التي توجت بلقب البطولة بعدما سبقه غريمه التقليدي الأهلي، الذي توج باللقب عام 2014. وتعد هذه هي البطولة الإفريقية الأولى، التي يتوج بها الزمالك منذ 16 عاماً، حيث ترجع المرة الأخيرة التي وقف خلالها الفريق الأبيض على منصات التتويج الإفريقية إلى عام 2003، عندما فاز ببطولة كأس السوبر الإفريقية على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

محمود علاء: بطولة غالية

أكد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود علاء، أن لقب الكونفدرالية بطولة غالية، تحققت بفضل المجهود الجبار من جميع لاعبي الفريق، والجهاز الفني، والدعم والمساندة من قبل مجلس الإدارة برئاسة مرتضي منصور.

وقال مدافع الزمالك، في تصريحات صحافية: «نعد جماهير الزمالك بمزيد من الألقاب، خلال الموسم الحالي».

وأضاف علاء أنه يحمد الله على اللقب الإفريقي، والهدف الذي سجله في الشوط الثاني، ومستواه الجيد خلال اللقاء.

مرتضى منصور: «لم أعتذر لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم».