الامارات | بطولة زايد الرمضانية تختتم اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زايد الرمضانية تختتم اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم مساء اليوم بطولة زايد الرياضية الرمضانية في نسختها الـ23 بنهائي منافسات كرة القدم الخماسية للرجال، وشهدت البطولة مشاركة 3200 رياضي ورياضية في مختلف الألعاب التي احتضنتها على مدار 20 يوماً، وبلغ الحضور الجماهيري أكثر من 13 ألف مشجع. وتواصلت منافسات المواي تاي، أول من أمس، بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي ستيفان فوكس، الذي يزور الإمارات للاطلاع على آخر التحضيرات التي وصل اليها اتحاد الإمارات للمواي تاي قبل استضافة البطولة الآسيوية في نوفمبر المقبل. وشارك ستيفان فوكس في تتويج الفائزين ببعض النزالات قبل مرحلة الحسم الأخيرة، التي أقيمت مساء أول من أمس، ضمن منافسات اليوم الثالث، وشهدت 9 نزالات منها 8 نزالات على مستوى الرجال بوزن 60 كغم حتى 91، ونزال وحيد للسيدات بوزن 60 كغم. وأسفرت النتائج عن فوز اللاعبة سارة البقالي على اللاعبة هاجر طغزوت في وزن تحت 60 كغم، وفي وزن 60 للرجال فاز اللاعب أحمد الجهيناوي في الركن الأحمر على اللاعب نورتمان، وفي وزن 60 للرجال فاز اللاعب إبراهيم بلال على اللاعب مهدي أوباحمو، وفي وزن 67 فاز اللاعب حسين الزبيدي على اللاعب مجد رحمون، وفي وزن 71 تأهل اللاعب أمين المعتصم للنهائي مباشرة لعدم حضور منافسه خامدموف، وفي وزن 81 للرجال فاز اللاعب نبيل عواش على اللاعب عبدالله جبارين، وفي وزن تحت 81 كغم فاز اللاعب مصطفى التكريتي على طه علمي، وفي الوزن المفتوح فوق 91 فاز اللاعب مصطفى طسلك على اشرف العبيدي، وفي الوزن نفسه فاز اللاعب الإماراتي محمد موسى على عصام جابر.