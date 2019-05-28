الامارات | «دو» بطل الدورة الرمضانية للشركات

شكرا لقرائتكم خبر عن «دو» بطل الدورة الرمضانية للشركات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بلقب الدورة الرمضانية الأول للشركات لكرة القدم، التي شارك فيها 400 لاعب مثلوا 21 فريقاً في مسابقتي كرة القدم وكرة السلة، على مدار ثلاثة أسابيع متواصلة في دبي بتنظيم من شركة كوربوريت سبورتس.

وجاء فريق مجموعة شلهوب في المركز الثاني، وفريق «إمباور» بالمركز الثالث، فيما حقق فريق «طيران الإمارات» لقب بطولة كرة السلة، وجاء فريق «أرامكس» بالمركز الثاني، وفريق «يو إيه أس» بالمركز الثالث.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى وأفضل اللاعبين، كما تم إقامة فعاليات مصاحبة وترفيهية لعائلات اللاعبين المشاركين في موقع الحدث في المدرسة السويسرية الدولية في دبي، وذلك في إطار السعي لجعل هذه البطولة كمبادرة من أجل تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بوصفه أسلوب حياة.

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وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوربوريت سبورتس، محمد الحصري، أن إقامة هذه البطولة جاءت للاحتفال بعام التسامح، وضمن المبادرات المجتمعية التي تسعى لإبراز التنوع في الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، والموظفين العاملين بها الذين يقيمون هنا بكل سعادة ومحبة على أرض الأمن والوئام.

وقال في تصريحات صحافية: «تأتي هذه البطولة امتداداً لنجاح الألعاب الرياضية للشركات، وضمن مساعينا لإقامة سلسلة من البطولات الرياضية على مدار العام، بهدف توفير الفرص للموظفين في الشركات لممارسة النشاط الرياضي، والالتقاء في أجواء خارج إطار العمل، والتنافس في ما بينهم للحصول على المراكز الأولى في منافسات تحظى بشعبية بينهم، ونثق أن النسخة الأولى ستكون الخطوة من أجل إقامة هذا الحدث بمشاركة أكبر ورياضات أكثر في الأعوام المقبلة».

وضمت قائمة الشركات التي شاركت في الدورة الرمضانية للشركات، كلاً من: هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» و«طيران الإمارات» و«أرامكس» و«دوكابو مراس» و«إمباور» و«بي دبليو سي» ومجموعة شلهوب و«دو» و«يو إيه أس» و«كريستون» و«سيجنا» و«ميت لايف».