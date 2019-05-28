شكرا لقرائتكم خبر عن شمس الزملكاوية تسطع بـ«الكونفدرالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «لحظات عصيبة، وذكريات لن تنسى، وإنجاز سيخلده التاريخ، وفرحة هستيرية، واحتفالات جنونية امتزجت فيها الدموع بالفرحة».. تلك التي عاشتها جماهير وعشاق المارد الأبيض «الزمالك» ليلة أمس الأول في استاد الجيش ببرج العرب، الذي شهد على إنجاز تاريخى لأبناء ميت عقبة الذين سطروا أسماءهم بحروف من نور في سجلات تاريخ الزمالك ودولاب بطولاته الذي اتزن أخيرا بكأس الاتحاد الإفريقى «الكونفدرالية» لأول مرة بالاسم الجديد، وهى البطولة التي لم ولن ينساها جمهور الزمالك ولا مجلس إدارته ولا الجيل الحالى من اللاعبين الذي خلدوا أسماءهم في تاريخ الأبيض، باعتبارهم أول جيل يحرز لقب الكونفدرالية.

وشهدت مدرجات استاد الجيش ببرج العرب ملحمة جماهيرية في ليلة رمضانية في نهائى الكونفدرالية.. فلم يكد أحمد مصطفى زيزو يسدد ضربة الجزاء الخامسة والأخيرة في مرمى نهضة بركان محرزا هدف الفوز على بطل المغرب والتتويج باللقب حتى تحولت أرض الملعب إلى ساحة احتفال وكرنفالات وابتهاج بالإنجاز الإفريقى الذي استصعب على الأبيض لسنوات كثيرة.

هرول لاعبو الزمالك للاحتفالات مع جماهيرهم التي ملأت جنبات الاستاد قبل ٨ ساعات تقريبا من موعد المباراة، رغم ظروف الطقس الحار والصيام. وظل اللاعبون يرقصون ويغنون مع جماهيرهم على أنغام «بحبك يا زمالك» والتيشيرت الأبيض بخطين باللون الأحمر: «أنا هفضل احبها طول العمر».. واصطحب محمود عبدالمنعم «كهربا» وباقى اللاعبين، مرتضى منصور، رئيس النادى، وطافوا به جنبات الملعب، خصوصا مدرجات الدرجتين الأولى والثالثة شمال والمقصورة التي ظلت تهتف لرئيس الزمالك «العو أهو»، وكافأ منصور اللاعبين بمكافآت مضاعفة قد تصل إلى ١٥٠ ألف جنيه لكل لاعب.

وفور تسلم حازم إمام كابتن الفريق الكأس وانتهاء مراسم التتويج والتقاط الصور التذكارية، حمل اللاعبون الكأس وتوجهوا لمدرج الدرجة الثالثة يمين وردوا تحية الجماهير والاحتفال معهم بالكأس، وحمل اللاعبون، العراب كريستيان جروس على الأعناق، وهتفت له الجماهير وطالبت باستمراره بعد التتويج باللقب، رغم انتهاء عقده.

ونال طارق حامد، قلب الزمالك النابض، نصيب الأسد من هتاف وتشجيع الجماهير التي وصفته بأنه قلب الأسد، وظلوا يهتفون ببطولة طارق حامد- في إشارة منهم للمجهود والعرق الذي بذله في مباريات البطولة- كما نال محمود علاء وعبدالله جمعة وأوباما وحازم إمام ومحمد إبراهيم وجنش إشادة كبيرة من الجماهير وظلوا يهتفون لهم لأكثر من ساعة بعد انتهاء المباراة.

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وأطلقت إدارة الاستاد الألعاب النارية، وتزينت الشاشة الرئيسية للاستاد بتهنئة خاصة للزمالك بعد الفوز بالماس، بالإضافة لتهنئة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي بعث ببرقية تهنئة للزمالك ومجلس إدارته وجماهيره عقب المباراة مباشرة على الحساب الرسمى للرئيس عبدالفتاح السيسى على موقعى «تويتر» و«فيسبوك»: «أهنئ جميع المصريين بفوز نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية»، وأضاف: «أود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصرى والمغربى».

وأبدى عدد كبير من لاعبى الزمالك سعادتهم بتهنئة الرئيس، وقاموا بنشرها على حساباتهم الشخصية، كما أبرزها الموقع الرسمى والصفحة الرسمية للزمالك على مواقع التواصل الاجتماعى.

وشهدت المقصورة الرئيسية لبرج العرب حضور كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور أشرف صبحى، اللذين تفاعلا مع اللقاء كمشجعين للزمالك قبل حضورهما كوزيرين، وأكد أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادى، أن الوزيرين كانا يتفاعلان مع كل هجمة للزمالك بحماس كبير.

ورصدت «المصرى اليوم» تفاصيل جلسة رئيس النادى مع اللاعبين بين شوطى المباراة، حيث اجتمع بهم لدقائق وطالبهم بالقتال في الشوط الثانى وتكثيف هجومهم من أجل الفوز، وهو ما تحقق في الشوط الثانى.. وكان عماد السيد حارس المرمى وحازم إمام هما من استقبلا رئيس النادى فور نزوله غرفة خلع الملابس ووعدا بالفوز في الشوط الثانى وإسعاده وإسعاد الجماهير.

فيما احتفلت أسر وزوجات وأبناء اللاعبين، وتحديدا محمود علاء وجنش وحمدى النقاز وحميد أحداد وإبراهيم حسن وعمر السعيد، بالتصوير مع كأس البطولة ومع اللاعبين في غرفة خلع الملابس. فيما خلع محمود عبدالمنعم «كهربا» القلوب بعد تعرضه للإغماء بعد المباراة بسبب تدفق الجماهير والاختناق وتم إسعافه سريعا وعاد للاحتفال مع زملائه.

وأشعل الثنائى حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، وأحمد حسام ميدو، الذي اصطحب زوجته وأولاده للاستاد، حماس ولهيب الجماهير قبل وبعد اللقاء، وحرص عدد كبير من الجمهور على التقاط الصور التذكارية معهم، فيما شهدت مراسم التتويج واقعة مؤسفة من لاعبى نهضة بركان الذين اعتدوا بالضرب على أحد الجماهير بأرض الملعب ظنا منهم أنه يستفزهم بطريقة احتفاله بفريقه، كما حاولوا التعدى على محمد عنتر، لاعب الزمالك الذي تصادف احتفاله بالتيشيرت الأبيض أمامهم لكنه أفلت منهم. يأتى هذا فيما طالب الجهاز الفنى اللاعبين بطى صفحة إفريقيا وعدم الإفراط في الفرحة، ورفض «جروس» الراحة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى في بطولة الدورى المقررة يوم ٣٠ مايو الجارى. وتمسك الزمالك بموقفه الرافض خوض أي مباريات سوى مباراتين فقط قبل بطولة أمم إفريقيا، على أن يستكمل الدورى بعد البطولة، رافضا تهديدات الأهلى بالانسحاب، والتى اعتبرها مجلس إدارة الزمالك هي والعدم سواء.