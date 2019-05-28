شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير ترشح «سيميوني» لخلافة أليجري في اليوفي.. الانتقادات تجبر المدير الفني على الرحيل عن السيدة العجوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى نادى يوفنتوس صحة التقارير عن نيته التعاقد مع الإسبانى جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى الإنجليزى، لخلافة ماسيميليانو أليجرى، الذى سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم بعدما قاده إلى لقبه الثامن تواليا فى الدورى المحلى لكرة القدم.

وقال المدير الرياضى ليوفنتوس، فابيو باراتيتشى، لشبكة «دازن» على هامش مباراة فريقه ضد سمبدوريا فى المرحلة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدورى الإيطالى، «إنه عالم غريب، لم نجر أى اتصال بتاتا مع جوارديولا ولم نفكر بالموضوع لا سيما أنه مرتبط بعقد» مع فريقه الحالى.

ويبحث «يوفنتوس»، الذى توج بطلا للموسم الثامن تواليا، عن مدرب للموسم المقبل بعد الإعلان عن أن أليجرى سيرحل بنهاية 2018- 2019، فى ظل تقارير عن خلافات بينه وبين أعضاء فى الإدارة حول خططه المستقبلية.

Advertisements

وأكد «بارتيتشى» أن ناديه سينتظر حتى نهاية الموسم ليعلن هوية المدرب الذى سيخلف أليجرى، علما بأن تقارير صحفية أشارت فى اليومين الماضيين إلى أن نادى مدينة «تورينو» أبرم اتفاقا مع الإيطالى ماوريتسيو سارى، مدرب تشيلسى الإنجليزى حاليا، للإشراف عليه فى الموسم المقبل، كما تداولت التقارير وجود مفاوضات سيمونى إنزاجى، مدرب لاتسيو حاليا.

وقال بارتيتشى: «نريد بناء أفضل فريق ممكن وسنتصرف بحسب توصيات المدرب الجديد. سننتظر حتى نهاية الموسم. ثمة منافسات لاتزال قائمة ويتعين علينا بالتالى التزام الصمت احتراما للآخرين».

وودع المدرب ماسيميليانو أليجرى فريقه يوفنتوس بالخسارة أمس الأول أمام مضيفه سمبدوريا صفر- 2 فى المرحلة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم، وتسلم أليجرى منصبه قبل خمس سنوات، ويملك سجلا حافلا مع فريق «السيدة العجوز» إذ قاده إلى اللقب المحلى خمس مرات، وإلى التتويج بكأس إيطاليا أربع مرات والكأس السوبر الأوروبية مرتين، كما بلغ نهائى دورى أبطال أوروبا مرتين وخسرهما أمام الغريمين الإسبانيين برشلونة (2015) وريال مدريد (2017)، وتعرض «أليجرى» إلى انتقادات كثيرة بعد خروج يوفنتوس الباحث عن لقب ثالث فى دورى أبطال أوروبا وأول منذ 1996، من ربع نهائى المسابقة هذا الموسم على يد أياكس أمستردام الهولندى على الرغم من تعزيز صفوفه بضم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسبانى مقابل نحو 100 مليون يورو، كما خرج من الدور ربع النهائى لكأس إيطاليا على يد أتلانتا، وخاض يوفنتوس المباراة فى غياب نجمه الأول كريستيانو رونالدو وبعض اللاعبين الأساسيين لعدم أهمية المباراة بالنسبة إليه بعد أن توج باللقب المحلى للمرة الثامنة تواليا الشهر الماضى، وظن مهاجم يوفنتوس، موزيس كين، أنه افتتح التسجيل لفريقه، لكن الحكم لجأ إلى تقنية المساعدة بالفيديو «VAR» قبل أن يلغيه بسبب تسلل صاحب الهدف (73)، وحسم سمبدوريا النتيجة فى الدقائق الست الأخيرة بهدفين سجلهما الفرنسى جريجوار ديفريل بعد مراوغة مدافعين داخل المنطقة (84)، وجانلوكا كابرارى من ركلة حرة مباشرة أسكنها الزاوية العليا للمرمى فى الدقيقية 91.

وحقق «تورينو» فوزا شرفيا على لاتسيو 3- 1 رافعا رصيده إلى 63 نقطة فى المركز السابع متساويا فى النقاط مع روما السادس الذى يلعب لاحقا مع بارما. أما لاتسيو فبقى رصيده 59 نقطة فى المركز الثامن، لكنه سيشارك فى مسابقة الدورى الأوروبى (يوروبا ليج) لفوزه بكأس إيطاليا على أتلانتا 2- صفر فى النهائى، وتقدم تورينو بهدفين للإسبانى ياجو فالكى (51) والصربى ساشا لوكيتش (53) قبل أن يرد تشيرو إيموبيلى بهدف لفريق العاصمة الإيطالية، لكن الكلمة الأخيرة كانت لتورينو الذى حسم لورنتسو دى سيلفسترى النتيجة نهائيا فى تورينو (80).