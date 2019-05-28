رجال الأخضر أمام مالي.. نحن لها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

سيكون المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاما، محاصرا بمطلب تحقيق الفوز على منتخب مالي حتى يتمكن من الإبقاء على آماله في التأهل إلى الدور المقبل (دور الـ 16) من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في بولندا.

ويلتقي الأخضر الشاب نظيره المالي في تمام الـ 9:30 مساء اليوم بملعب ستاديون غوسير ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة دون رصيد من النقاط والأهداف، بعد أن خسر مباراته الافتتاحية الأولى السبت الماضي 0-1 أمام المنتخب الفرنسي في مواجهة صاحبتها ظروف قلبت الطاولة على الأخضر، نتيجة طرد لاعبه فرج الغشيان منذ الدقيقة الـ 12، فيما لمنتخب مالي نقطة وحيدة حصل عليها بتعادله في مباراته الأولى مع نظيره البنمي.

ويدرك مدير الجهاز الفني للأخضر الشاب، الوطني خالد العطوي أن أي نتيجة غير الفوز قد تعيده مبكرا إلى الرياض، وقد تقلل حظوظه في التأهل المباشر إلى دور الـ 16، أو من خلال الحصول على أفضل الثوالث بحسب نظام البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا، حيث يتأهل في نهاية هذا الدور صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور الثاني (دور الـ 16) وينضم إليهما أفضل 4 منتخبات من بين المنتخبات الستة التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

Advertisements

وفوز الأخضر اليوم سيقوي حظوظه في التأهل، خاصة إذا ما انتهت المباراة الثانية بين فرنسا وبنما بفوز الأخير، فحينها يتساوى مع منتخب فرنسا في النقاط، فيما سيتصدر منتخب بنما المجموعة كون لديه نقطة من تعادله مع مالي، وتبقى الأخيرة في رصيدها السابق (نقطة وحيدة)، لتتأجل تسمية المتأهلين إلى الجولة الثالثة الأخيرة المقررة في 31 مايو الحالي، حيث يلتقي فيها المنتخب السعودي بنظيره البنمي، فيما يواجه المنتخب الفرنسي نظيره المالي.

موقف منتخبات المجموعة

01 فرنسا 3 نقاط وهدفان

02 بنما نقطة وحيدة وهدف

03 مالي نقطة وحيدة وهدف

04 السعودية دون رصيد