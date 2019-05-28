أوكرانيا تطيح بقطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تيتشي (بولندا)
وضع منتخب أوكرانيا قدما في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما الحالية في بولندا، بعدما تغلب على نظيره القطري 1-0 أمس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.
ورفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى 6 نقاط، فيما ظل المنتخب القطري دون رصيد من النقاط، حيث كان قد خسر مباراته الأولى بالمجموعة أمام المنتخب النيجيري.
وجاء هدف الفوز للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 59 وسجله دينيس بوبوف.
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