الشريف الأول عربيا والـ26 عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتفى الاتحاد السعودي لكرة الطاولة بلاعب منتخب الناشئين خالد الشريف بمناسبة حصوله على المركز الـ26 على مستوى لاعبي العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال مايو الحالي، فيما تصدر الشريف العرب في التصنيف الدولي بحلوله أولا.

وتم الاحتفاء بالشريف خلال المعسكر الإعدادي للمنتخب والمقام على صالة نادي الفتح بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف العام على المنتخبات، عبدالعزيز الطاهر، ومدير المنتخبات متعب الجوهر ومدرب المنتخب يوسف ربيع والممرن محمد الاقزم واللاعبين.