فيفا يقضي على تذاكي اللاعبين بتعديلات جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حث مقيم حكام كرة القدم، محمد سعد بخيت مسؤولي الأندية ولاعبيها على متابعة بطولة كأس العالم للشباب والمقامة حاليا ببولندا، للاستفادة والتعرف عن قرب على التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم الذي سيطبق بدءا من الموسم الجديد. ووصف بخيت التعديلات القانونية بالإيجابية، وقال لـ «مكة» «لقد ساهم تعديل قانون اللعبة في القضاء على بعض الإشكاليات التي تقع داخل منطقة الـ 18، إلى جانب القضاء على تذاكي اللاعبين والحيل التي يجيدها بعضهم للحصول على ضربات جزاء أو إلحاق عقوبة بالخصم، وكذلك سعي بعضهم لإهدار الوقت خلال عملية التبديل، إلى جانب نجاح التعديلات في إنهاء الحالات الجدلية حال لمس الكرة باليد، حيث ستلغى بعد إقرار احتساب لمسة اليد بغض النظر عن وضعية اليد، ثابتة أم لا».

ومن جانبه، قال مقيم الحكام علي المطلق «تعديلات الفيفا في بعض الحالات التحكيمية التي شاهدناها في كأس العالم للشباب الحالية، زادت تركيز اللاعبين أكثر في تنفيذ مهامهم الفنية كمنع وقوف اللاعب المنافس في حائط الصد، وهذا يمنح حائط الصد التركيز والوقوف جيدا بعيدا عن مناوشات لاعبين من الفريق الخصم، كما ساعدت التعديلات في تسريع اللعب، وإلغاء التحايل في إضاعة الوقت بطريقة قانونية بعد أن سمح للاعب بتمرير الكرة داخل منطقة الجزاء، والتشديد على حراس المرمى بعدم لمس القائم أو العارضة أو التعلق بالشباك أثناء تنفيذ ركلة الجزاء.

وبين المطلق أن التعديلات الجديدة منحت الفرق المنافسة إيجابية اللعب وعدم تعطيله في حال وجود خطأ يستوجب البطاقة الملونة، بحيث تتاح فرصة اللعب، ولا سيما في الهجمات التي قد تسفر عن أهداف، ومن ثم يحق للحكم منح العقوبة المناسبة للاعب المخالف.