مباريات اليوم بمونديال الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تجري اليوم في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما والمقامة حاليا في بولندا 4 مباريات. بنما * فرنسا - 7:00م (المجموعة E ) البرتغال * الأرجنتين - 7:00م Advertisements (المجموعة F ) السعودية * مالي - 9:30م (المجموعة E ) جنوب أفريقيا * كوريا الجنوبية - 9:00م (المجموعة F )



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