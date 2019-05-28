شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يتقدم على المقاصة بهدف نظيف في الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش، التى تجمعهما حاليًا على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري، بتقدم الطلائع بهدف أحرزه مصطفى محمد فى الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 9 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 35 هدف فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .

وضم تشكيل المقاصة كلاً من:

محمد كوكو لحراسة المرمي

عمر الوحش – طه عادل – محمد دبش – حسنى فتحي في خط الدفاع

أحمد محسن – محمد تونى – هاني سعيد – ميدو جابر – شميلس بيكلي - في خط الوسط

جون أنطوى في الهجوم.

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فى المقابل ضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من..

محمد بسام فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. أحمد سامى - عاصم صلاح - على الفيل - إسلام جمال

فى الوسط.. يوسف بيبو - فرانك استيفن - إسلام سلامونتى - كريم طارق - بوشا

فى الهجوم.. مصطفى محمد