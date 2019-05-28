شكرا لقرائتكم أحمد موسى: طارق حامد وتد مش واخد حقه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء طارق حامد، وعبد الله جمعة لاعبي الزمالك، خلال مباراة فريقه مع نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، والتي انتهت بتتويج الأبيض بالبطولة.

وتابع موسى خلال تصريحات تلفزيونية طارق حامد وتد ومش واخد حقه في الإعلام سواء مع الزمالك أو المنتخب»، مردفاً «حامد بياكل والنجيلة وبيلعب بروح عالية».

وأضاف موسى «من زمان مشفناش حد بمستوى عبد الله جمعة، بيفكرني بمارسيلو، لاعب ريال مدريد»، مستنكرا عدم اختياره ضمن قائمة المنتخب.