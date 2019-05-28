شكرا لقرائتكم رسميا.. الجونة يهرب من الهبوط بالتعادل مع الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنتهت مباراة الجونة و الإسماعيلى بالتعادل السلبى ضمن مباريات الجولة الـ34 والاخيرة لمسابقة الدوري العام فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الجونة بمدينة الغردقة وبهذة النتيجة ضمن الفريق الساحلى البقاء رسميا فى بطولة الدورى الممتاز .

الشوط الأول

أستحوذ لاعبى فريق الأسماعيلى على ربع الساعة الأول من اللقاء حيث تقدم مهاجمى الدرويش عن طريق المهاجم شيلونجو و كريم بامبو فى غياب تام للاعبى فريق الجونة .

و تعرض أسلام عبد النعيم صانع العاب فريق الجونة لإصابة بالغة بالدقيقة 29 وخرج على أثارها من المباراة ونزول أحمد حمدى بديلا عنه وجاءت هجمات الفريق الساحلى لم تهدد مرمى محمد فوزى حارس مرمى فريق الدراويش .

الشوط الثانى

وبداء أحداث الشوط الثانى قوية من قبل لاعبى الجونة حيث أضاع أحمد ياسر ريان انفراد لفريقه بالدقيقة 49 بعد تسديد الكرة بعيدا عن مرمى الإسماعيلى بينما جاء الرد سريعا من قبل كريم بامبو مهاجم فريق الدرايش بعد ما أنفرد بمرمى الجونة ولكن الحارس محمود الغرباوى تصدى لها .

وجاء الاستحواذ من قبل لاعبى الجونة على معظم أحداث الشوط الثانى ولكن دون فاعلية هجومية قوية على مرمى فريق الإسماعيلى .

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وجاء تشكيل الأسماعيلى بقيادة محمود جابر كالتالى : في حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : احمد ايمن - باهر المحمدي - محمد هاشم - اسامة ابراهيم

خط الوسط : عبد الرحمن مجدي - محمد الضرف- عماد حمدي - مدحت فقوسة

خط الهجوم : كريم بامبو - بينسون شيلونجو

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالى : فى حراسة المرمى : محمود الغرباوى

فى خط الدفاع : أحمد على ، خالد صبحى ، جوثيم بانوم ، محمود الجزار

فى خط الوسط : أكرم توفيق ، محمود الشبراوى ، محمد النادى ، أسلام عبد النعيم .