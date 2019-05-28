شكرا لقرائتكم للحفاظ على لياقته .. عماد السيد يشارك في تقسيمة الزمالك رغم الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك عماد السيد حارس الزمالك، فى التقسيمة التى أقيمت بتدريبات الفريق اليوم كلاعب بسبب الإصابة التى يعانى منها فى اليد وذلك للحفاظ على لياقته البدنية والفنية.

وأدى اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء نهضة بركان المغربي أمس بنهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية فقرة تكتيكية تحت إشراف جروس المدير الفنى للفريق استعدادا لمواجهة الإنتاج التى ستقام يوم الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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كان الزمالك قد توج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان فى المباراة التى جمعت الفريقان على استاد برج العرب، والتى فاز الأبيض بلقبها عقب الفوز على الفريق المغربى بركلات الترجيح عقب الفوز فى الإياب بهدف نظيف وكان الذهاب قد انتهى بنفس النتيجة ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التى فاز فيها الأبيض بنتيجة 5 / 3.