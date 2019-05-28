شكرا لقرائتكم الزمالك يبارك انضمام خالد بوطيب لقائمة منتخب المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب عن القائمة الاوليه للمنتخب المغربي للمشاركة استعداداً لكأس امم افريقيا 2019 بمصر. و شهدت قائمة المغرب استدعاء خالد بوطيب مهاجم الزمالك، و حصل على تهنئة من لاعبي الزمالك عقب انضمامه و كان اللاعبين يؤازرونه بستمرار في الاونه الاخيرة و خاصة عقب اصابته، كما شهدت القائمة استبعاد وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي. و جائت قائمة المغرب كالتالي: ي حراسة المرمى: منير المحمدي (مالاجا الإسباني)، ياسين بونو (جيرونا الإسباني)، أحمد رضى التكناوتي (الوداد الرياضي المغربي). Advertisements الدفاع: عبد العالي المحمدي (نهضة بركان المغربي)، مروان داكوستا (الاتحاد السعودي)، غانم سايس (وولفر هامبتون الإنجليزي)، عبد الحميد يونس (ستاد ريمس الفرنسي)، مهدي بنعطية (الدحيل القطري)، أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني). الوسط: كريم الأحمدي العروسي (الاتحاد السعودي)، يوسف أيت بناصر (سانت إيتيان الفرنسي)، المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي)، مبارك بوصوفة (الشباب السعودي)، يونس بلهندة (غلطة سراي التركي)، فيصل فجر (كان الفرنسي)، نورالدين أمرابط (النصر السعودي)، حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي)، نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي)، يوسف النصيري (ليجانيس الإسباني)، سفيان بوفال (سيلتا فيجو الإسباني)، نبيل درار (فنربخشة التركي). وفي الهجوم: عبد الرزاق حمدالله (النصر السعودي)، خالد بوطيب (الزمالك)، عبد الكريم باعدي (حسنية أكادير المغربي)، أمين حارث (شالكه الألماني)، أسامة إدريسي (إي زد آلكمار الهولندي)، أيوب الكعبي (هيبي شينا فورتشن الصيني).

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