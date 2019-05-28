شكرا لقرائتكم التعادل السلبي سيد الموقف في الشوط الاول بين الجونة والاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل سلبي يسيطر على احداث الشوط الاول بين فريق الجونة أمام نظيره الإسماعيلى بالمباراة التى تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري العام على ملعب الجونة بمدينة الغردقة .

وجاءت أحداث الشوط الأول باستحوذ لاعبى فريق الأسماعيلى على الربع الساعة الأول من اللقاء حيث سيطر الدرويش عن طريق المهاجمين شيلونجو و كريم بامبو فى غياب تام للاعبى الجونة .

و تعرض أسلام عبد النعيم صانع العاب فريق الجونة لإصابة بالغة بالدقيقة 29 وخرج على أثارها من المباراة ونزل مكانه أحمد حمدى وجاءت هجمات الفريق الساحلى بدون خطورة على مرمى محمد فوزى حارس مرمى الدراويش .

وجاءت أخطر هجمات الشوط الاول فى الدقائق الاخيرة عن طريق اللاعب أحمد حمدى صانع العاب فريق الجونة عندما سدد كرة قوية خرجت بعيدا عن مرمى الإسماعيلى .

وجاء تشكيل الأسماعيلى بقيادة محمود جابر كالتالى : في حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : احمد ايمن - باهر المحمدي - محمد هاشم - اسامة ابراهيم

خط الوسط : عبد الرحمن مجدي - محمد الضرف- عماد حمدي - مدحت فقوسة

خط الهجوم : كريم بامبو - بينسون شيلونجو

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بينما جاء تشكيل الجونة كالتالى : فى حراسة المرمى : محمود الغرباوى

فى خط الدفاع : أحمد على ، خالد صبحى ، جوثيم بانوم ، محمود الجزار

فى خط الوسط : أكرم توفيق ، محمود الشبراوى ، محمد النادى ، أسلام عبد النعيم .

فى الهجوم : أحمد ياسر ريان و محمد ناجى " جدو "