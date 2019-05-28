شكرا لقرائتكم أحمد موسى: محدش نام إمبارح.. جماهير مصر شجعت الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هنأ الإعلامي أحمد موسى، نادي الزمالك بالفوز بكأس الكونفدرالية.
وقال موسى خلال تصريحات تلفزيونية «مبروك لمصر، ولنادي الزمالك الذي كان يمثل البلد»، موجها التحية لجمهور الزمالك الذي التزم بمساندة فريقه ولم يخرج عن السياق.
وتابع موسى "مصر لم تنام، وجميع الجماهير المصرية احتفلت مع الأبيض، وجنش هو الحارس الأول لمصر»، مضيفا «كل التحية للقوات المسلحة والشرطة، لدورهما في تأمين المباراة، وما حدث بروفة حقيقة لتنظيم أمم أفريقيا".
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