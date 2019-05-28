"لا لرحيل جروس " يتصدر تويتر بعد قرار مرتضى الزمالك...

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جدة - عمرو شويل تصدر هاشتاج لا لرحيل جروس يتصدر موقع التواصل الأجتماعى تويتر بعد أعلان مرتضى منصور رحيل المدير الفنى للفريق الأبيض أمس وتتويجه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية . وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية للمرة الاولى فى تاريخه لتضاف إلى دولاب البطولات الافريقية للقلعة البيضاء عقب الفوز على فريق نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بركلات الترجيح 4/5 .

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