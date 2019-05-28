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جدة - عمرو شويل الزمالك يحرم قطر من إستضافة السوبر الأفريقي

حرم نادى الزمالك دويلة قطر من استضافة كأس السوبر الأفريقي بعد تتويجه بلقب الكونفيدرالية بالأمس على حساب نظيره نهضة بركان.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استضافة السوبر الإفريقي الموسم الماضى الى الدويلة القطرية الا أن الأمر لن يتكرر هذا الموسم بسبب المقاطعة العربية من دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين لها.

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وينتظر الزمالك الفائز من الوداد المغربي والترجي التونسي فى اياب نهائي ابطال أفريقيا والتى ستقام بتونس بعد أيام قليلة.

وتسعى الدولية القطرية لتنظيم السوبر الإفريقى ضمن خططها لتنظيم فعاليات كروية كبيرة لتحسين صورتها فى العالم بعد المشاكل والفساد الذى طالها فى عملية استضافة كأس العالم المقبلة.