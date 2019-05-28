شكرا لقرائتكم الفتح يتعاقد مع المغربي مروان سعدان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفتح السعودي التعاقد مع اللاعب المغربي مروان سعدان قادماً من تشيكور ريزا سبور التركي لمدة موسمين ابتداءً من الموسم المقبل.

ويلعب سعدان "27 عاماً" في مركز لاعب الوسط المدافع، وقال النادي المنتمي إلى منطقة الأحساء إن التعاقد معه جاء بناء على توصية من المدير الفني التونسي فتحي الجبال.

وانتقل سعدان إلى تشيكور ريزا سبور صيف 2016 قادماً من الفتح الرباطي المغربي، وخاض مع الأول 30 مباراة في الدوري التركي الموسم الماضي سجل خلالها هدفين.