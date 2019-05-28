اتحاد الكرة: مباراة الأهلي والزمالك 28 يوليو المقبل

كتب حاتم رضا
استقر اتحاد الكرة، على موعد لقاء القمة بين الأهلى والزمالك، فى ختام الدورى الممتاز للموسم الحالى وسيكون بعد الانتهاء من بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين .
ووضع اتحاد الكرة يوم 28 يوليو المقبل موعدًا لقمة الأهلى والزمالك، فى التصور الذى سيتم إعلانه غدًا الثلاثاء.
يذكر أن الزمالك سيواجه الإنتاج الحربى وحرس الحدود والجونة قبل أمم أفريقيا.
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