نيجيريون يدعمون تذكرتي ويشيدون بالتجربة الرائدة قبل استضافة مصر لكأس الأمم



كتب ــ محمد عراقى

يبدو أن فكرة تذكرتى واستخراج الـfan id "بطاقة المشجع" الخاصة بحضور كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر، ستشهد إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، ليس فقط على مستوى الجماهير المصرية، ولكن على مستوى الجماهير الأفريقية بالكامل.

وتقوم مصر بدورها الرائد ليس فقط فى المجالات السياسية والفنية والرياضية، ولكن على مستوى الأفكار المرتبطة بكل مناحى الحياة، والأمر هنا يخص تذاكر كأس الأمم الأفريقية، وينظم القائمون على نظام تذكرتى عملية بيع التذاكر والـfan id الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بحيث لا يحدث أى تزاحم من أجل عدم تأخير...