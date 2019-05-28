شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 27/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة والتى يعد أبرزها تأجيل مواجهة المقاولون العرب والتي كان مقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.

الأهلي يستفسر من الجبلاية عن مسابقة 97 لحسم مصير ناصر ورمضان ونيدفيد

استفسر مسئولو النادي الاهلي من نظراؤهم في إتحاد الكرة بشأن تنظيم مسابقة لمواليد 97 ، ويرغب الأهلي في معرفة مصير هذه المسابقة حتى لا يجد النادي نفسه في مأزق حال إلغاء هذه المسابقة لأن النادي سيجد نفسه مُضطراً لقيد أكثر من لاعب في قائمة الفريق الأول أو الاستغناء عنهم.

ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين الذين يرغب الاهلي في حسم مصيرهم ، ناصر ماهر ورمضان صبحي حال شراؤه نهائياً من هيدرسيلفد الإنجليزي وكريم نيدفيد والثنائي المُعار للجونة محمود الجزار وأكرم توفيق.

الأهلي يغلق ملف إعادة أحمد حجازي مؤقتاً.. اعرف التفاصيل

أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف شراء أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول المحترف في نادي ويست بروميتش بشكل مؤقت بعدما ابلغ اللاعب الوسطاء الذين تحدثوا معه بشأن إرتداء القميص الأحمر الصيف المقبل رغبته في استكمال مشواره الإحترافي.

أحمد حجازي رفض فكرة العودة للنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعدما عرض عليه مسئولو القلعة الحمراء العودة للأهلي الصيف المقبل لكن المدافع الدولي طلب في البداية تأجيل التفاوض معه لحين معرفة موقفه من العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية.

تعرف على خطة الأهلي لتدعيم دفاع الأحمر فى الصيف

Advertisements

علم ”الخليج 365” أن مسئولو القلعة الحمراء قرروا البحث في ملف أكثر من مدافع أخر بالدوري المحلي منهم محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال الصيف المقبل لتدعيم هذا المركز الذى يُعاني من كثرة الإصابات وكثّف مسئولو النادي مفاوضات ضم البدري بعدما أبدى اللاعب رغبته في اللعب للقلعة الحمراء.

وتأتي خطوة البحث عن مدافع مُتميز في الدوري المحلي بعدما أغلق مسئولو الاهلي ملف التعاقد مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الأول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي إستجابة لرغبة اللاعب الذى طلب تأجيل حسم ملف التعاقد معه لما بعد أمم فريقيا المقبلة.

وليد أزارو يشارك فى مران الأهلي.. والشيخ يظهر خلال أسبوع

ينتظم وليد أزارو، مهاجم الأهلى، فى مران الفريق الجماعى اليوم، بعد زوال الألم الذى اشتكى منه فى الكتف عقب انتهاء مباراة الإسماعيلى فى الدورى.

وبات أزارو جاهزاً للمشاركة فى التدريبات عقب خضوعه لجلسات علاج طبيعى، بعد التأكد من عدم معاناته من أية شكاوى أو إصابات، ورفض الجهاز الفنى الاستعجال فى الدفع باللاعب فى مران الفريق الذى أقيم أمس على ملعب التتش، واكتفى بجلسة فى الجيم والجرى حول الملعب، وتأجلت عودته للمشاركة الجماعية إلى اليوم للمزيد من الاطمئنان على حالته ومنحه الوقت الأكبر للتعافى وإعلان جاهزيته.

الأهلي يكشف آخر تطورات علاج نيدفيد وسعد سمير

أكد الجهاز الفنى للأهلى أن سعد سمير يؤدى برنامجه العلاجى والتأهيلى بشكل منتظم؛ وفقاً للبرنامج الذى حدده الخبير الألمانى الذى أشرف على علاجه خلال رحلته الأخيرة إلى ألمانيا.

وأضاف الجهاز الفنى أن سعد يؤدى تدريبات علاجية وجلسات فى الجيم، وأن حالته فى تحسن بشكل مستمر، وملتزم إلى أقصى درجة بالبرنامج العلاجى الذى عاد به من ألمانيا.