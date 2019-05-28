جروس يقود تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، تدريبات الفريق مساء اليوم الإثنين، على ملعب النادى، استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربى المقرر لها يوم الخميس المقبل، فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.
وكان جروس قد قال لـ"الخليج 365" فى المؤتمر الصحفى عقب مباراة نهضة بركان المغربى إن عقده ينتهى بنهاية الشهر الجارى إلا أنه لديه طموح يرغب فى استكماله مع الفريق الأبيض وسوف يقود الفريق استعدادًا للإنتاج.
وأدى اللاعبين الذين شاركوا أمام نهضة بركان تدريبات استشفائية بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية فى المباراة التى جمعت الفريقان على استاد برج العرب، والتى فاز الأبيض بلقبها عقب الفوز على الفريق المغربى بركلات الترجيح عقب الفوز فى الإياب بهدف نظيف وكان الذهاب قد انتهى بنفس النتيجة ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التى فاز فيها الأبيض بنتيجة 5 / 3 فيما أدى اليوم البدلاء والمستبعدين من لقاء نهضة بركان تدريبات بدنية قوية.
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