شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إسلام عبد النعيم لاعب الجونة يتعرض لإصابة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض إسلام عبد النعيم صانع ألعاب فريق الجونة لإصابة بالغة فى الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري العام فى المباراة التى تجمعهما الآن على ملعب الجونة بمدينة الغردقة. وجاء تشكيل الإسماعيلى بقيادة محمود جابر كالتالى: وجاء تشكيل الإسماعيلى بقيادة محمود جابر كالتالى: في حراسة المرمى: محمد فوزي خط الدفاع: أحمد أيمن - باهر المحمدي - محمد هاشم - أسامة إبراهيم خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - محمد الضرف- عماد حمدي - مدحت فقوسة خط الهجوم: كريم بامبو - بينسون شيلونجو Advertisements بينما جاء تشكيل الجونة كالتالى: بينما جاء تشكيل الجونة كالتالى: فى حراسة المرمى: محمود الغرباوى فى خط الدفاع: أحمد على، خالد صبحى، جوثيم بانوم، محمود الجزار فى خط الوسط: أكرم توفيق، محمود الشبراوى، محمد النادى، إسلام عبد النعيم. فى الهجوم: أحمد ياسر ريان ومحمد ناجى "جدو"

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