شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يحرم قطر من استضافة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرم نادى الزمالك دويلة قطر من استضافة كأس السوبر الأفريقي بعد تتويجه بلقب الكونفيدرالية بالأمس على حساب نظيره نهضة بركان. وينتظر الزمالك الفائز من الوداد المغربي والترجي التونسي فى إياب نهائي أبطال أفريقيا والتى ستقام بتونس بعد أيام قليلة.

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