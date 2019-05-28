قائد يوفنتوس يكره رؤية أنطونيو كونتي مدرباً لإنتر ميلان

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عبّر الإيطالي المخضرم جورجيو كيليني مدافع وقائد نادي يوفنتوس عن موقفه من إمكانية تعاقد نادي إنتر ميلان مع المدرب أنطونيو كونتي، الذي كان لاعباً ومدرباً سابقاً لفريق "السيدة العجوز".

وعلق كيليني لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن الأخبار التي أشارت بإمكانية تدريب كونتي لإنتر ميلان ، حيث قال :" أكره رؤية كونتي في إنتر ميلان رغم العلاقة المتميزة التي تربطه به".

وعن إمكانية نجاح كونتي مع عملاق ميلانو ، أوضح كيلليني قائلاً :" أنا واثق من نجاح كونتي في تجربته الجديدة ، حيث ستكون له إضافة وبصمة هامتان على أداء إنتر ميلان".

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وتابع :" عندما كان كونتي في تشيلسي شجعته كثيراً، لكنني لن افعل ذلك في حال درب الإنتر ، لأنني لن اجامله في مشاعري تجاه فريقه الجديد".

وتأتي تصريحات كيليني تعبيراً واضحاً عن عواطف و مشاعر جميع المنتسبين لنادي يوفنتوس من لاعبين وجماهير ، لأن العلاقة مع إنتر ميلان تُعد سيئة ومتوترة منذ سنوات طويلة بسبب المنافسة بينهما، إلا ان هذه العلاقة ازدادت توتراً عام 2006 عندما سحب لقب الدوري الإيطالي من يوفنتوس ومنح للإنتر بسبب تورط إدارة الأول في فضيحة "كالتشيو بولي" المتعلقة بالتلاعب في نتائج مباريات "الكالتشيو" .

يشار الى أن كافة التقارير تشير الى أن كونتي سيكون المدير الفني الجديد لإنتر ميلان ليحل محل المدرب الحالي لوتشياني سباليتي ، في مهمة إعادة "النيراتزوري" لطريق البطولات.