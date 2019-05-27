شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..هل يستحق فريق الجونة ركلة جزاء أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقط محمد ناجى "جدو" مهاجم فريق الجونة داخل منطقة جزاء الإسماعيلى واصطدم بالحارس محمد فوزى ومدافع فريق الدراويش خلال أحداث الشوط الأول وطلب لاعبو الجونة من الحكم احتساب ركلة جزاء. تعادل فريق الجونة أمام نظيره الإسماعيلى سلبيًا فى الشوط الأول ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري العام فى المباراة التى تجمعهما الآن على ملعب الجونة بمدينة الغردقة .

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