اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاثنين 27/5/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 27 مايو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يقرر تأجيل لقاء الأهلى والمقاولون، مرتضى منصور يصرف مكافآت الكونفدرالية قبل مواجهة الإنتاج.

اتحاد الكرة يقرر تأجيل لقاء الأهلى والمقاولون

قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب فى الدورى، والتى كان مقررا لها غدا الثلاثاء .

مرتضى منصور يصرف مكافآت الكونفدرالية قبل مواجهة الإنتاج

قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، صرف مكافآت الفوز بالكونفدرالية الأفريقية للاعبين قبل مواجهة الإنتاج الحربى الخميس المقبل فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ31 للدورى.

وليد أزارو يشارك فى مران الأهلي.. والشيخ يظهر خلال أسبوع

ينتظم وليد أزارو، مهاجم الأهلى، فى مران الفريق الجماعى اليوم، بعد زوال الألم الذى اشتكى منه فى الكتف عقب انتهاء مباراة الإسماعيلى فى الدورى.

تعرف على خطة الأهلي لتدعيم دفاع الأحمر فى الصيف

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الأهلي يغلق ملف إعادة أحمد حجازي مؤقتاً.. اعرف التفاصيل

أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف شراء أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول المحترف في نادي ويست بروميتش بشكل مؤقت بعدما ابلغ اللاعب الوسطاء الذين تحدثوا معه بشأن إرتداء القميص الأحمر الصيف المقبل رغبته في استكمال مشواره الإحترافي.

محمد إبراهيم بديلا لطارق حامد فى وسط الزمالك أمام الإنتاج

يبحث جهاز الزمالك، عن بديلا لطارق حامد، لاعب وسط الفريق، فى المواجهة المقبلة أمام الإنتاج الحربى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 30 مايو الجارى، نظرًا لغيابه عن تلك المباراة، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الأبيض الأخيرة بالدورى أمام الداخلية، ليتأكد غيابه.

كرستيان جروس يرفض التعليق على رحيله من الزمالك

رفض كرستيان جروس ، المدير الفنى للزمالك، التعليق على مسألة رحيله أو بقائه مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء عقده مع النادى بشكل رسمى.