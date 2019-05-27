شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد بركات مهنئًا الزمالك بالكونفدرالية: عقبال السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمد بركات نجم الأهلى السابق، فريق الزمالك وجمهوره ومجلس إدارته بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان المغربى بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد على استاد برج العرب.

ونشر بركات فيديو عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، قائلاً: "مليون مبروك للزمالك ومجلس إدارته وجماهيره على لقب الكونفدرالية، واللاعبين كانوا رجال خاصة بعد تأزم موقفهم فى دور المجموعات ثم نجحوا فى التتويج باللقب، وأتمنى لهم التوفيق فى السوبر الأفريقى سواء أمام الترجى التونسى أو الوداد المغربى".