شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 27 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين الموافق 27 / 5 / 2019 العديد من الأحداث المهمة على رأسها الاحتفالات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية وتحديد حجم إصابة طارق حامد.

مدافع الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية: هنكسب لقب الدورى

أكد محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، أن الفوز بالكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى نتاج مجهود كبير من جانب جميع أفراد المنظومة البيضاء، سواء لاعبين أو جهاز فنى أو مجلس إدارة. وتابع محمد عبد الغنى فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى الزمالك أن الهدف الأسمى للاعبى القلعة البيضاء هو إسعاد الجماهير، وهذا ما تحقق بحصد لقب الكونفدرالية.

تعرف على حجم إصابة طارق حامد فى نهائى الكونفدرالية

كشف مصدر مقرب من طارق حامد لاعب وسط الزمالك إن الإصابة التى تعرض لها أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية عبارة عن جرح أسفل الظهر ما أدى إلى تساقط الدم بسبب ذلك الجرح. وتابع المصدر ذاته أن الإصابة بسيطة وأن طارق حامد سيتواجد اليوم الأربعاء فى تدريبات الفريق الأبيض المقرر لها الحادية عشرة من مساء اليوم من أجل الاطمئنان على حالته بجانب خوض مران استشفائى. Advertisements كما أوضح المصدر أن الإصابة جاءت بسبب حذاء أحد لاعبى المنافس فى كرة مشتركة، ووصف اللاعب بأنه "ستارز حديد" ما أدى إلى إصابته بهذا الجرح فى المباراة التى انتهت بفوز الزمالك بالأمس، بهدف نظيف، ليحتكم الأبيض إلى ركلات الترجيح بعد الخسارة فى الذهاب بنفس النتيجة ليفوز الأبيض فى النهاية بالبطولة الأفريقية بركلات الترجيح.

قال محمد حسن، لاعب وسط الأهلى السابق ونادى الزمالك الحالى، إنه اللاعب الوحيد فى مصر الحاصل على بطولة الكونفدرالية مرتين حيث فاز بها من قبل عندما كان فى صفوف الفريق الأحمر وتوج بها مع الأبيض بالأمس على حساب نهضة بركان المغربى.

ونشر لاعب وسط نادى الزمالك صورة له بكأس الكونفدرالية سواء عندما كان لاعبًا مع الأهلى أو الأبيض قائلاً: "الحمد لله، اللاعب الوحيد اللى حاصل على بطولتين للكونفدرالية، بشكر جمهور ونادى الزمالك اللى أعطانى هذا الشرف، إن شاء الله المزيد من البطولات.. زملكاوى جميل".

رسميًا.. الزمالك يطلب تأجيل مباراة الإنتاج أسوة بتأجيل لقاء الأهلى والمقاولون

أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، بيانا رسميا، أكد من خلاله احترامه الكامل لجدول المسابقة، المرسل للنادى، من لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف البيان، أن تأجيل لأى مباراة للنادي الأهلي كانت مثبته في جدول المسابقة ، فأن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة ، في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة وأوضح البيان ، بأنه في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب ، فالزمالك يطلب بتأجيل مواجهاته أمام الإنتاج الحربي ، في إطار المساواة وتطبيق العدالة.