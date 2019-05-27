شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: مستمر مع الزمالك للنهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، على إشارته للجماهير البيضاء بالاستمرار وعدم الرحيل عن صفوف الفريق، وذلك عقب التتويج بالكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان المغربى بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد على استاد برج العرب.

ورد كهربا على الملحن عزيز الشافعى، عبر تويتر، حيث قال الشافعى: "أنت جيت ناحية الجمهور فالمقصورة بعد الماتش وقلت أنا مكمل.. وعد الحر دين عليه يا عالمي.. ألف مبروك يا نجم.. بطولة غالية أنت عملت فيها كتير، شكرًا ليك وللفرقة كلها.. جمهور الزمالك مبينساش أبطاله وبيفضل وراهم جوه الملعب وبره الملعب طول العمر"، ليرد لاعب الزمالك قائلاً: "وشك حلو علينا على طول يا أخويا.. وإن شاء الله مع بعض على طول".



