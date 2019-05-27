شكرا لقرائتكم خبر عن كسبناااااا.. فرحة هستيرية لمشجع زملكاوى بعد التتويج بالكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعصب والتشجيع الكروى هو سمة رئيسية من سمات متابعة رياضة كرة القدم فى جميع أنحاء العالم، فشهدت منصات السوشيال ميديا المختلفة أمس، بعد انتهاء مباراة الزمالك ونادى نهضة البركان المغربى، والتى توج فيها الأبيض ببطولة الكونفدرالية، الكثير من مقاطع الفيديو التى رصدت فرحة الجماهير البيضاء بالبطولة الأفريقية التى غابت عن جدران النادى لأكثر من 16 عامًا.

ومن ضمن مقاطع الفيديو المنتشرة لفرحة الجماهير البيضاء، مقطع فيديو يرصد فرحة هستيرية لأحد مشجعى النادى من داخل مدرجات برج العرب فى مدينة الإسكندرية، وهو يردد كلمة "كسبنا"، وسط دموع الفرحة.

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وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو عبر منصات السوشيال الميديا المختلفة، والذى رصد فرحة مشجع نادى الزمالك الذى سافر لمئات الأميال لمشاهدة فريقه المفضل ومؤازرته فى مباراته المهمة والتى نجح فيها فريقه فى رسم الابتسامة على وجوه الآلاف فى المدرجات.

ونجح مقطع الفيديو المتداول للمشجع "محمود المليجي" فى حصد عدد مشاهدات بلغ 750 ألف مشاهدة خلال ساعات من طرحه عبر حسابه الشخصى، وعشرات الآلاف من المشاركات، وسرعان ما استخدمته الصفحات فى إضافة نكهة التريند عليه ونشره مرة أخرى.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى فى تاريخه لتضاف إلى دولاب البطولات الأفريقية للقلعة البيضاء