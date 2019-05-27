شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة والإسماعيلى يتعادلان بدون أهداف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق الجونة أمام نظيره الإسماعيلى سلبيًا فى الشوط الأول بالمباراة التى تجمعهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ34 والاخيرة لمسابقة الدوري العام على ملعب الجونة بمدينة الغردقة.

وجاءت أحداث الشوط الأول بأستحوذ لاعبى فريق الإسماعيلى على ربع الساعة الأول من اللقاء حيث سيطر الدراويش عن طريق المهاجمين شيلونجو وكريم بامبو فى غياب تام للاعبى الجونة.

وتعرض إسلام عبد النعيم صانع العاب فريق الجونة لإصابة بالغة بالدقيقة 29 وخرج على أثرها من المباراة ونزل مكانه أحمد حمدى وجاءت هجمات الفريق الساحلى بدون خطورة على مرمى محمد فوزى حارس مرمى الدراويش .

وجاءت أخطر هجمات الشوط الأول فى الدقائق الأخيرة عن طريق اللاعب أحمد حمدى صانع ألعاب فريق الجونة عندما سدد كرة قوية خرجت بعيدًا عن مرمى الإسماعيلى.

وجاء تشكيل الإسماعيلى بقيادة محمود جابر كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: أحمد أيمن - باهر المحمدي - محمد هاشم - أسامة إبراهيم

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - محمد الضرف- عماد حمدي - مدحت فقوسة

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خط الهجوم: كريم بامبو - بينسون شيلونجو

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمود الغرباوى

فى خط الدفاع: أحمد على، خالد صبحى، جوثيم بانوم ، محمود الجزار

فى خط الوسط: أكرم توفيق، محمود الشبراوى، محمد النادى، إسلام عبد النعيم .

فى الهجوم: أحمد ياسر ريان ومحمد ناجى "جدو"