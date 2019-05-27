شكرا لقرائتكم خبر عن فى خطاب.. الجونة يهنئ الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى الجونة خطابًا إلى نادى الزمالك للتهنئة بحصوله على لقب الكونفدرالية بعد فوزه أمس، الأحد، على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح فى المباراة النهائية 5/3. وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى فى تاريخه لتضاف إلى دولاب البطولات الأفريقية للقلعة البيضاء

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