شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على الداخلية بهدف "سيمبورى" فى الدقيقة 51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق المصرى على نظيره الداخلية بهدف نظيف فى الدقيقة 51 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا فى الأسبوع الـ34 بالدورى بالسويس، وسجل الهدف سعيدو سيمبورى. ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 49 هدفًا فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 16 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 42 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدفًا

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