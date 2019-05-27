شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتقدم بهدف أمام المقاصة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش، التى تجمعهما حاليًا على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري، بتقدم الطلائع بهدف أحرزه مصطفى محمد فى الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 9 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 35 هدفًا فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدفًا.

وضم تشكيل المقاصة كلاً من:

محمد كوكو لحراسة المرمي

عمر الوحش – طه عادل – محمد دبش – حسنى فتحي في خط الدفاع

أحمد محسن – محمد تونى – هاني سعيد – ميدو جابر – شميلس بيكلي - في خط الوسط

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جون أنطوى في الهجوم.

فى المقابل ضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من..

محمد بسام فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. أحمد سامى - عاصم صلاح - على الفيل - إسلام جمال

فى الوسط.. يوسف بيبو - فرانك استيفن - إسلام سلامونتى - كريم طارق - بوشا

فى الهجوم.. مصطفى محمد.