شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو ينتظم فى مران الأهلى وتأهيل الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم وليد أزارو مهاجم الأهلى فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن الاستعدادات لمباريات الفريق القادمة فى بطولة الدورى حيث يتبقى للفريق الأحمر مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك.

وجاءت مشاركة وليد أزارو فى مران الفريق بعد تعافيه من آلام الكتف التى اشتكى منها عقب انتهاء مباراة الإسماعيلى الأخيرة فى بطولة الدورى العام فيما أدى أحمد الشيخ لاعب الفريق، جلسة فى الجيم على هامش المران، ويخضع الشيخ إلى برنامج علاجى وتأهيلى بعد تعرضه لكدمة فى كاحل القدم، أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعي.

وكان الجهاز الفنى للأهلى قد أكّد جاهزية الشيخ للمشاركة فى مران الفريق فى غضون أسبوع بعد تعافيه بشكل نهائى من آثار الكدمة التى تعرض لها.