شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الزمالك يواجه الإنتاج والحرس والجونة 30 مايو و3 و6 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اتحاد الكرة بشكل نهائى، على إقامة 3 مباريات للزمالك قبل بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو المقبل. ووضعت لجنة المسابقات تصورًا، يتضمن أن يلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة، أيام 30 مايو و3 يونيو و6 يونيو أيضًا. يذكر أن الزمالك فاز أمس بالكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه.

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