شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يتعادل سلبيًا مع إنبى فى الشوط الأول بليلة وداع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين النجوم ونظيره إنبى بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدورى العام، يعد اللقاء بمثابة تحصيل حاصل للنجوم بعدما كان أول الهابطين هذا الموسم إلى دورى القسم الثانى بينما يسعى الفريق البترولى لتحسين مركزه فى جدول الترتيب بعد ضمان البقاء.

دخل إنبى المواجهة بتشكيل مكون من: "محمود جاد فى حراسة المرمى، على فوزى ورامى صبرى وإبراهيم يحيى وعمرو الحلوانى فى خط الدفاع، محمد أشرف روقا وعبد الرحمن عامر وشيدراك لوكومبى وأحمد شكرى وأحمد رفعت فى خط الوسط، عمر بسام فى خط الهجوم".

بينما دخل النجوم اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: "محمد الشحات فى حراسة المرمى، نادر محمد وخالد عبد الرازق ومحمود صابر وكريم فؤاد فى خط الدفاع، عبد العزيز معوض وأحمد عبد الواحد وجرجس مجدى وإسلام حازم وإسلام الفار فى خط الوسط، صلاح أمين فى خط الهجوم".

ويحتل النجوم قبل المباراة المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 18 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 45 هدفًا فيما يحتل إنبى المركز التاسع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 38 هدفًا وتلقت شباكه 41 هدفًا.