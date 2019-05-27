شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل سلبيًا مع الداخلية فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا المصرى والداخلية سلبيًا فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد السويس، فى الأسبوع الـ34 بالدورى.
ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 49 هدفًا فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 16 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 42 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدفًا.
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