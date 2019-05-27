شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريون يدعمون تذكرتى ويشيدون بالتجربة الرائدة قبل استضافة مصر لكأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فكرة تذكرتى واستخراج الـfan id "بطاقة المشجع" الخاصة بحضور كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر، ستشهد إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، ليس فقط على مستوى الجماهير المصرية، ولكن على مستوى الجماهير الأفريقية بالكامل.

وتقوم مصر بدورها الرائد ليس فقط فى المجالات السياسية والفنية والرياضية، ولكن على مستوى الأفكار المرتبطة بكل مناحى الحياة، والأمر هنا يخص تذاكر كأس الأمم الأفريقية، وينظم القائمون على نظام تذكرتى عملية بيع التذاكر والـfan id الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بحيث لا يحدث أى تزاحم من أجل عدم تأخير الجماهير وتقديم الخدمة بكل سهولة ويسر، وبدأت أعداد جماهيرية من البلدان الأفريقية المشاركة فى كأس الأمم ومنها على سبيل المثال نيجيريا، حيث حرصت أعداد من الجماهير النيجيرية على استخراج الـ fan id، بعد تواجدهم فى أحد المنافذ الخاصة بموقع تذكرتى وتم استقبالهم بترحاب شديد من القائمين على المنفذ وأنهوا الإجراءات فى سهولة وسرعة كما هو معتاد من جانب القائمين على منافذ تذكرتى، واحتفلوا بالشباب النيجريين الذين تسملوا تذاكر المباريات التى حددوا حضورها.

وتواجد الشباب النيجيرى لاستلام الـ fan id فى منافذ تذكرتى يؤكد الإقبال الشديد استخراج تصاريح بطاقة المشجع من كل دول أفريقيا وأن الاقبال يتزايد خاصة فى ظل السرعة فى إنهاء الاجراءات وأيضًا التسهيل من جانب القائمين على موقع تذكرتي، وأثنى المتواجدين على سرعة إنهاء استخراج الـfan id الحصول على التذاكر فى أسرع وقت.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.