"الدوري بدون الدوليين" .. الأهلي يوافق .. سموحة يؤيد .. والحدود يستبعد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اقترح الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق من اليوم، الأثنين، استكمال مسابقة بطولة الدوري الممتاز بدون اللاعبين الدوليين، وذلك لإنهاء المسابقة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويرفض الأهلي استمرار بطولة الدوري إلى مابعد بطولة كأس الأمم الأفريقية وتضامن معه أندية : سموحة وبتروجيت وحرس الحدود والاتحاد فيما يرفض الزمالك الانتهاء من مبارياته قبل كأس الأمم.

بيان رسمي.. اتحاد الكرة يدرس مقترح استكمال الدوري دون الدوليين

وأوضح بيان لاتحاد الكرة، أنه سيتم التواصل مع كافة الأطراف للتوصل لاتفاق يحفظ مصالح كل الاندية ومسابقة الدوري مشترطاً الاتحاد في بيانه موافقة كافة الأندية المعنية بالأمر.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لمصراوي إن ناديه أخطر اتحاد الكرة، بإمكانية خوض النادي مبارياته المتبقية بالدوري دون الدوليين، شرط أن تنتهي المسابقة قبل كأس الأمم.

مصدر: الأهلي أخطر اتحاد الكرة بإمكانية استكمال الدوري دون الدوليين

وأكد المصدر على تمسك مجلس الإدارة ببيانه السابق بعدم استكمال بطولة الدوري حال تأجيلها لبعد كأس الأمم الإفريقية، وإنهائه قبل البطولة.

وقال مصدر مسؤول بالإسماعيلي لمصراوي إن ناديه لا يمانع على الإطلاق بخوض مباراة الزمالك بدون الدوليين.

وأكمل " لدينا رغبة في إنهاء الموسم قبل منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ونأمل أن يحدث ذلك وان نخوض المواجهة الأخيرة امام الزمالك".

من جهته قال محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" إنه يؤيد استكمال الدوري العام بدون الدوليين علما بان سموحة يضم محمد أبو جبل وأحمد فتوح.

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وقال طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود لمصراوي إنه من الصعب استكمال الدوري بدون اللاعبين الدوليين نهائيا.

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وأشار العشري إلى أن من الصعب أن يوافق الأهلي والزمالك والاسماعيلي وبيراميدز استمرار المسابقة بدون اللاعبين الدوليين خاصة الأهلي والزمالك.

واتم أن القطبان يتنافسان على لقب الدوري فمن الصعب خوض اي مباراة بدون الدوليين خاصة وأنهم من العناصر الأساسية والهامة.

وأضاف أنه يتمنى انتهاء الدوري قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا مؤكدا أن استمرار المسابقة لبعد البطولة سيفقدها المنافسة القوية التي تعيشها الآن.

واختتم تصريحاته قائلا أنه سيواجه صعوبة لخوض مبارياته عقب أمم أفريقيا والتي ستستمر لشهر على الأقل بسبب البرنامج الإعدادي الخاص بفريقه و التعاقدات الجديدة التي سيبرمها ".

وتمسك نادي الاتحاد السكندري بموقفه السابق بإقامة مباراة سموحة قبل انطلاق مسابقة كأس الأمم الإفريقية .

وقال محمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إنه لا يرى مبرراً لتأجيل مواجهة الاتحاد وسموحة التي تقام في الثالث من يونيو المقبل ضمن الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري.

من جهته رد أكد أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة وأكد إن القرار النهائي بشأن إنهاء الدوري قبل كأس الأمم، أو استكماله بعدها، سيُصدر يوم الثلاثاء.

مجاهد: القرار النهائي بشأن الدوري الثلاثاء.. ولا يوجد شخص وطني يشكو بلده للفيفا