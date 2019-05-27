الاتحاد المغربي يشكو حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان بسبب جنش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم، باحتجاج رسمي إلى نظيره الأفريقي "كاف"، ضد الحكم الإثيوبي باملاك تسيما الذي أدار مباراة العودة من نهائي كأس الكونفدرالية.

الاتحاد المغربي نشر بيانًا رسميًا، أعلن خلاله عن التقدم باحتجاج ضد الحكم بسبب عدم طرد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك خلال ركلات الترجيح في نهاية المواجهة.

وكان تسيما قد قرر إعادة ركلة ترجيح لنهضة بركان قد تصدى لها جنش بسبب تقدمه عن خط المرمى قبل التنفيذ، إلا أنه لم يشهر البطاقة الصفراء له.

وحصل جنش على بطاقة صفراء خلال الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح والتي أدت إلى التقدم بشكوى ضد الحكم الإثيوبي بسبب عدم إشهار بطاقة صفراء ثانية لحارس الزمالك.

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وأوضح البيان، أن إعادة ركلة جزاء نهضة بركان بسبب تقدم جنش يستوجب حصول الحارس على بطاقة صفراء وفقًأ لما تنص عليه قوانين كرة القدم.

واستند البيان للمواد رقم 7 للبند 10 في الصفحة 98 بالنسخة الفرنسية لموسم 2018-2019، والمدرج أيضًا بالصفحة رقم 100 في التعديلات الخاصة بموسم 2019-2020، والبند رقم 14 في الصفحة رقم 124 للوائح.

وشدد البيان على أن الحكم الإثيوبي قام بإخراج البطاقة الصفراء من جيبه بالفعل، قبل أن يتراجع عن رفعها في وجه جنش تحسبًا لعدم طرده.

وجاء نص بيان الاتحاد المغربي كالتالي: