عبد الواحد السيد: أجواء "أمم إفريقيا" 2006 لن تتكرر

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتب- معتز عباس:

قال عبد الواحد السيد، حارس مرمى المنتخب الوطني والزمالك السابق، إنه كان من المقرر أن يحمي عرين الفراعنة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006؛ لأن عصام الحضري حارس الأهلي، آنذاك، لم يكن موفقًا في المباريات الدولية.

وأوضح السيد، خلال لقائه مع برنامج "أسياد إفريقيا"، مع الإعلامي إبراهيم فايق، المذاع عبر "الراديو 9090"، اليوم الإثنين، أنه تعرض للإصابة قبل البطولة بستة أشهر في مباراة أمام فريق حرس الحدود، واستكمل العلاج في معسكر المنتخب الوطني قبل كأس الأمم.

Advertisements

وأضاف حارس مرمى المنتخب الوطني والزمالك السابق أنه كان مقررًا أن يكون هو الحارس الأساسي في البطولة رغم الإصابة؛ إلا أنه عقب انتهاء مباراتنا الودية أمام جنوب إفريقيا قبل بطولة 2006 شعرت أنني لم أكن موفقًا، وأخبرت الجهاز الفني أنني لست في أفضل حالاتي.

وكشف السيد عن أسباب إصاباته في الركبة، وهي التهور وعدم الخوف من المهاجمين من أجل حماية مرماه، مشيرًا إلى أنه أجرى 9 عمليات وأصيب بالرباط الصليبي مرتَين؛ إحداهما كانت في التدريب، والثانية تسبب فيها اللاعب التونسي وسام العابدي.

وأكد حارس مرمى المنتخب الوطني والزمالك السابق أن الأجواء والروح التي شهدتها مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006، لن تتكرر مرة أخرى مهما نظَّمت مصر بطولة أمم إفريقية في المستقبل.