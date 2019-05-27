محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي: زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة لمباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام مساء اليوم الاثنين. مواجهات الاثنين ستجمع كلًا من الجونة مع الإسماعيلي، الداخلية مع المصري، النجوم ضد إنبي، ومصر المقاصة مع طلائع الجيش.

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كانت هذه تفاصيل خبر صراع الهبوط ومربع الذهب.. الجونة 0-0 الإسماعيلي.. الداخلية 0-2 المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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