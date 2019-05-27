ألبا: قدمت الموسم الأفضل في مسيرتي باستثناء مباراتين

أكد الظهير الأيسر لبرشلونة الإسباني، جوردي ألبا، اليوم الإثنين، أن هذا الموسم كان “الأفضل” في مسيرته باستثناء مباراتين.
تأتي تصريحات ألبا في إشارة للخسارة من ليفربول في إياب نصف نهائي دوري الأبطال برباعية، وخسارة نهائي كأس الملك أمام فالنسيا.
وقال اللاعب أثناء تقديم معسكره الصيفي، إنه في حالة جيدة، لكن هذه بالمثل “لحظة سيئة” بالنسبة له وللفريق.
وصرح ألبا: “قدمت على الصعيد الشخصي موسماً جيداً، الأفضل في مسيرتي باستنثاء مباراتين”.
وأضاف: “يقدم المرء كل ما لديه في الملعب، لكن ثمة لحظات لا تسير فيها الأمور على ما يرام”.
واختتم: “لن أتألق في كل المباريات، أرتكب أخطاء كبقية البشر وهذا ليس أمراً أخجل منه، بالتأكيد كنت أود إنهاء الموسم بصورة أفضل من هذه على الصعيدين الفردي والجماعي، “التاريخ يقول إن الفوز ليس سهلاً على الدوام، فزنا بالدوري، علينا أن نكون سعداء لأنها بطولة صعبة”.
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